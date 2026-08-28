El productor musical "Flow La Fama" fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta cuando transitaba por la avenida La Marina, en La Perla. (Foto: Captura de video /Latina Noticias)
El productor musical "Flow La Fama" fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta cuando transitaba por la avenida La Marina, en La Perla. (Foto: Captura de video /Latina Noticias)
Por Redacción EC

El productor musical Antonio Tapia Clausen, conocido como “Flow La Fama”, resultó herido tras ser víctima de un ataque armado registrado durante la madrugada del viernes 28 de agosto en la cuadra 3 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao.

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