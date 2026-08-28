El productor musical Antonio Tapia Clausen, conocido como “Flow La Fama”, resultó herido tras ser víctima de un ataque armado registrado durante la madrugada del viernes 28 de agosto en la cuadra 3 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao.

De acuerdo con información policial consultadas por RPP, el productor musical se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Los delincuentes habrían disparado varias veces contra el automóvil y luego huyeron del lugar.

El ataque ocurrió a la altura del pasaje Lago Vener. Tras la balacera, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para iniciar las primeras diligencias y recoger evidencias que permitan establecer el móvil del atentado.

El productor musical "Flow La Fama" fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta cuando transitaba por la avenida La Marina, en La Perla. (Foto: Captura de video /Latina Noticias)

Como consecuencia del ataque, “Flow La Fama” recibió cuatro impactos de bala. El productor fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado bajo atención médica y con pronóstico reservado.

El vehículo en el que se desplazaba también terminó dañado por los disparos. La Policía viene realizando las diligencias correspondientes para obtener información que ayude a identificar a los responsables.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los autores ni el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para establecer si se trató de un atentado dirigido específicamente contra el productor musical.

El productor musical "Flow La Fama" fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta cuando transitaba por la avenida La Marina, en La Perla. (Foto: Captura de video /Latina Noticias)

Cabe recordar que “Flow La Fama” ya había sido vinculado anteriormente a una investigación policial. En noviembre del año pasado fue detenido luego de ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos “26is” y “Louis Producer”, ocurrido en abril de 2025 frente a una discoteca de Villa María del Triunfo.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú tendrá que investigar si ambas situaciones están vinculadas y que el ataque contra el conocido productor en el Callao fue parte de una venganza.