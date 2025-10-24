Luego de sufrir un ataque armado durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, la agrupación Agua Marina anunció su alejamiento de los escenarios. A través de un comunicado confirmaron que se tomarán “un momento de pausa” tras el atentado que sufrieron hace algunas semanas.

La emblemática agrupación de cumbia recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que explicaron los motivos tras la decisión de poner una pausa a sus compromisos musicales.

“Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recupera energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos”, señala el comunicado.

“Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o por exigir justicia. Rechazamos con firmeza las etiquetas y los ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quieres ejercen su derecho a expresarse. Porque amar el Perú también significa tener el valor de decir lo que duele y lo que debe cambiar”, añadieron en su misiva.

Agua Marina anuncia que se tomará “un momento de pausa” tras atentados. (Foto: Instagram)

Asimismo, la agrupación Agua Marina reveló que esta despedida de los escenarios no será un punto final, ya que volverán a presentarse en un futuro.

“Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música”, finalizó la carta de Agua Marina, la cual ha recibido el respaldo de sus seguidores.

La Policía y la Fiscalía investigan el atentado sufrido la noche del miércoles por Agua Marina en Chorrillos. / Mikhail Huacán / EFE

Como se recuerda, Agua Marina fue víctima de un atentado armado durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Seis personas se vieron afectadas por los disparos, entre ellos, los hermanos Luis y Manuel Quiroga, quienes ya recibieron el alta médica.