Agua Marina anunció su esperado regreso a los escenarios con un concierto virtual programado para este 31 de diciembre. El evento será transmitido en YouTube como parte de las celebraciones del Año Nuevo 2026, marcando la reaparición de la agrupación tras un periodo de varios meses sin presentaciones oficiales.
Este concierto virtual promete ofrecer un espectáculo musical lleno de éxitos y nostalgia, con el repertorio clásico que caracteriza a Agua Marina, grupo ícono de la cumbia peruana.
La presentación será accesible de forma digital, permitiendo a miles de seguidores conectarse desde distintas regiones del Perú y el extranjero para recibir el 2026 al ritmo de cumbia. Esta iniciativa refuerza la tendencia de conciertos virtuales como alternativa para llevar música en vivo a grandes audiencias sin barreras geográficas.
Miembros de la banda destacaron que este concierto es una forma especial de agradecer el apoyo continuo de sus seguidores. La agrupación asegura que el repertorio incluirá tanto temas clásicos como nuevas sorpresas para el público.
“Feliz Navidad para todos, este 31 de diciembre celebramos desde casa”, es la leyenda que acompaña a la publicación del grupo en redes sociales.
La noticia del regreso de Agua Marina se suma a otras presentaciones musicales programadas para la temporada de fin de año, en la que los eventos virtuales y presenciales marcan un reencuentro entre artistas y audiencias tras años de adaptaciones por la pandemia.
