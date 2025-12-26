El Ataca Sergio! Christmas Bash se realizó con gran éxito, logrando una respuesta contundente del público. El espectáculo reunió a destacados talentos nacionales como Leslie Shaw, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y la orquesta femenina Son Tentación, junto a otros artistas invitados, quienes demostraron la fuerza, versatilidad y proyección de la escena musical peruana en una noche cargada de energía, colaboraciones y emoción.

El espectáculo reunió a destacados talentos nacionales como Leslie Shaw, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y la reconocida orquesta femenina Son Tentación. (Foto: Difusión)

Al cierre del show, Sergio George agradeció la masiva acogida del público y destacó el valor del talento local:

“En el Perú hay muchísimo talento. Esta noche es una muestra de todo lo que se puede construir cuando se apuesta por nuestros artistas y se les da escenarios importantes para brillar”, señaló el productor.

Nueva apuesta

Este exitoso concierto marca el inicio de un ambicioso proyecto musical. Sergio George anunció que el próximo 23 de mayo se llevará a cabo un gran show que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, prometiendo una puesta en escena de gran nivel y colaboraciones que sorprenderán al público.

El Ataca Sergio! Christmas Bash no solo fue una celebración de fin de año, sino el punto de partida de una plataforma que busca impulsar el talento peruano y proyectarlo hacia escenarios cada vez más grandes.