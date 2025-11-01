El productor musical Sergio George, ganador de múltiples premios Grammy y figura clave de la salsa mundial, celebrará la Navidad en Lima con un espectáculo lleno de fusión y mucho sabor.

Por ello, el evento, denominado “Ataca Sergio! Christmas Bash”, se realizará el domingo 21 de diciembre con la participación de George en el piano, quien compartirá escenario con Leslie Shaw, Son Tentación, Amy Gutiérrez y Cielo Torres.

Afiche oficial del concierto de Sergio George | Foto: Difusión

De igual manera, estarán Coty Loyola, Estrella Bereche, Orquesta Bembé, Jason Manuel, Kate Candela, Jhonatan Rojas, Acarey, César Vega y María Grazia Polanco, además de la participación especial de Reinas del Show.

El evento se realizará en el local Barranco Bar y, según sus promotores, buscará celebrar la unión, alegría y diversidad cultural a través de la música, presentando versiones especiales con fusiones de salsa y cumbia.

“La música tiene el poder de hacernos sentir parte de una misma historia. Y la Navidad es eso: compartir, celebrar la vida y dar gracias. Este show será un regalo para el público peruano, con la energía de la salsa y la alegría de la cumbia”, declaró Sergio.

Asimismo, las entradas para el evento estarán disponibles próximamente a través de la plataforma VaoPe.