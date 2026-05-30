Tony Succar estrenó su nuevo álbum de estudio titulado “Asuccar”, una producción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, que destaca por reunir a figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Arturo Sandoval, Noel Schajris y su madre, Mimy Succar.
Tony Succar estrenó su nuevo álbum de estudio titulado “Asuccar”, una producción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, que destaca por reunir a figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Arturo Sandoval, Noel Schajris y su madre, Mimy Succar.
El ganador de dos premios Grammy y dos Latin Grammy apostó por un sonido sin fronteras geográficas, en el cual conviven géneros como la salsa, el soul, el R&B, el pop, el latin jazz, el flamenco y diversas influencias de la música peruana y japonesa.
“‘Asuccar’ es el disco que más me representa como artista. Es una celebración de todo lo que soy musicalmente y de todas las influencias que me han acompañado durante mi vida”, declaró el músico.
Uno de los pilares más emotivos del álbum es la participación de Mimy Succar, madre del productor, quien interviene en tres canciones: “Azúcar”, “Lo Bueno Viene Ya” y “Toki no Nagare ni Mi o Makase”, esta última interpretada tanto en español como en japonés.
El título del disco funciona como un juego de palabras entre el nombre de pila del músico, Antonio, su apellido, Succar, y un tributo a la célebre expresión de la cantante cubana Celia Cruz.
El repertorio del disco se compone de las siguientes colaboraciones:
Gilberto Santa Rosa: “Afincao”
Luis Enrique: “Quiero estar donde estés” (versión tropical de The Jackson 5)
Mimy Succar, Arturo Sandoval, Kenyi Succar y Celia Cruz: “Azúcar”
Noel Schajris y Jean Rodríguez: “Leave the Door Open” (versión salsa de Silk Sonic)
Amy Gutiérrez: “Algo mágico”
Nella y Pitingo: “Olvidar”
Isabela Merced: “Apocalipsis (Salsa Remix)”
Jean Rodríguez: “Duele”
Francisco Morales: “Pisco sour”
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