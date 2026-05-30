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Uno de los pilares más emotivos del álbum es la participación de Mimy Succar, madre del productor, quien interviene en tres canciones | Foto: Difusión
Uno de los pilares más emotivos del álbum es la participación de Mimy Succar, madre del productor, quien interviene en tres canciones | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Tony Succar estrenó su nuevo álbum de estudio titulado “Asuccar”, una producción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, que destaca por reunir a figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Arturo Sandoval, Noel Schajris y su madre, Mimy Succar.

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