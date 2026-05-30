Tony Succar estrenó su nuevo álbum de estudio titulado “Asuccar”, una producción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, que destaca por reunir a figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Arturo Sandoval, Noel Schajris y su madre, Mimy Succar.

El ganador de dos premios Grammy y dos Latin Grammy apostó por un sonido sin fronteras geográficas, en el cual conviven géneros como la salsa, el soul, el R&B, el pop, el latin jazz, el flamenco y diversas influencias de la música peruana y japonesa.

“‘Asuccar’ es el disco que más me representa como artista. Es una celebración de todo lo que soy musicalmente y de todas las influencias que me han acompañado durante mi vida”, declaró el músico.

Colaboraciones y legado familiar

Uno de los pilares más emotivos del álbum es la participación de Mimy Succar, madre del productor, quien interviene en tres canciones: “Azúcar”, “Lo Bueno Viene Ya” y “Toki no Nagare ni Mi o Makase”, esta última interpretada tanto en español como en japonés.

El título del disco funciona como un juego de palabras entre el nombre de pila del músico, Antonio, su apellido, Succar, y un tributo a la célebre expresión de la cantante cubana Celia Cruz.

Canciones del nuevo álbum de Tony Succar

El repertorio del disco se compone de las siguientes colaboraciones:

Gilberto Santa Rosa: “Afincao”

“Afincao” Luis Enrique: “Quiero estar donde estés” (versión tropical de The Jackson 5)

“Quiero estar donde estés” (versión tropical de The Jackson 5) Mimy Succar, Arturo Sandoval, Kenyi Succar y Celia Cruz: “Azúcar”

“Azúcar” Noel Schajris y Jean Rodríguez: “Leave the Door Open” (versión salsa de Silk Sonic)

“Leave the Door Open” (versión salsa de Silk Sonic) Amy Gutiérrez: “Algo mágico”

“Algo mágico” Nella y Pitingo: “Olvidar”

“Olvidar” Isabela Merced: “Apocalipsis (Salsa Remix)”

“Apocalipsis (Salsa Remix)” Jean Rodríguez: “Duele”

“Duele” Francisco Morales: “Pisco sour”

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