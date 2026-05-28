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Hace algunas semanas, la modelo confirmó que ha se encuentra "en salidas" con el joven empresario, llamado Sebastián Gálvez | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Hace algunas semanas, la modelo confirmó que ha se encuentra "en salidas" con el joven empresario, llamado Sebastián Gálvez | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

Ante las críticas por su nuevo romance con el joven Sebastián Gálvez, de 29 años, la conductora de televisión Laura Spoya aclaró que su matrimonio con el mexicano Brian Rullan, quien le exige viajar a Acapulco para firmar los papeles del divorcio, no está registrado legalmente en Perú, por lo que se considera “soltera”.

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