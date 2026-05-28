Ante las críticas por su nuevo romance con el joven Sebastián Gálvez, de 29 años, la conductora de televisión Laura Spoya aclaró que su matrimonio con el mexicano Brian Rullan, quien le exige viajar a Acapulco para firmar los papeles del divorcio, no está registrado legalmente en Perú, por lo que se considera “soltera”.

Durante la última emisión de "La Manada Galáctica", Spoya detalló que el distanciamiento con el padre de sus hijos no es reciente, pues ambos tomaron caminos independientes desde hace varios meses sin que esto afectara la relación cordial que mantienen por el bienestar de sus retoños.

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“Estoy separada hace un año y medio. En ese tiempo, Brian y yo, cada uno ha hecho su vida”, manifestó la presentadora para desmentir una supuesta infidelidad, cuestionando si esperaban que permaneciera sola durante toda su separación.

Respecto al trámite documentario en México, Spoya explicó que el proceso formal de divorcio se postergó, pues junto a su expareja tenían como prioridad establecer un acuerdo sólido sobre la tenencia y cuidado de sus hijos.

Asimismo, indicó que el viaje a Acapulco requiere de un tiempo y un periodo de vacaciones con los que actualmente no cuenta por sus compromisos laborales en la televisión nacional.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre las declaraciones de Brian Rullan?

La presentadora reveló que se comunicó directamente con el empresario tras la emisión de sus declaraciones en "Magaly TV, La Firme" para pedirle que le avisara con anticipación sobre sus declaraciones medios locales.

Y es que, el pasado miércoles, Rullan declaró en el programa que está esperando la firma de Spoya para concretar su divorcio y que, tras revelar que inició un nuevo romance, él habría perdido respeto por ella.

Frente a ello, la modelo sostuvo que su reclamo no se debió a las declaraciones en sí, sino a la falta de coordinación previa para saber cómo responder ante las preguntas de la prensa.

Finalmente, la exreina de belleza descartó iniciar un enfrentamiento público con su expareja y aseguró que mantiene una consideración alta hacia él por los años que compartieron juntos.

“Él es un buen tipo, ha sido mi mejor amigo. Siempre voy a hablar bien de él. A veces se va de boca o le hacen pisar el palito, pero si te pones en el mismo equipo con tu expareja contra la prensa, vas a sacar cosas positivas”, concluyó.

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