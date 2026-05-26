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Laura Spoya confirma que está saliendo con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Laura Spoya confirma que está saliendo con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Pese a que lo negaron en el pasado, Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron captados juntos en la fachada de un conocido restaurante. Lejos de ocultarse, la conductora de “Al sexto día” se animó a declarar y, junto al joven de 29 años, aseguró que están saliendo para “ver que fluye” en este tiempo.

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