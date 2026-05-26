Pese a que lo negaron en el pasado, Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron captados juntos en la fachada de un conocido restaurante. Lejos de ocultarse, la conductora de “Al sexto día” se animó a declarar y, junto al joven de 29 años, aseguró que están saliendo para “ver que fluye” en este tiempo.

Las cámaras del programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, captaron a Laura Spoya y Sebastián Gálvez frente a un conocido restaurante. Esta vez, ambos optaron por mantenerse juntos y declarar sin reparos sobre una posible relación.

“Cuando uno sale por primera vez con alguien, tienes que ver si va a fluir, si va a funcionar, si no, y si no, no funciona”, dijo Laura Spoya sobre la posibilidad de iniciar una relación con Sebastián Gálvez.

Laura Spoya no oficializa a Sebastián Gálvez, pero revela que se están conociendo.

Asimismo, Spoya no tuvo reparos en llenar de elogios a su joven saliente, a quien calificó como “alguien que me ha demostrado que está siempre, muy efectivo, muy emocional”. Además, resaltó que Gálvez es un hombre que “resuelve”.

En la misma entrevista con el programa de Willax Televisión, Laura Spoya también fue consultada por si es una mujer celosa, a lo que respondió, fiel a su estilo, señalando que, si bien no es celosa, si es bastante posesiva.

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Por su parte, Sebastián Gálvez también fue consultado por su percepción sobre Laura Spoya. Inicialmente admitió que si estaban saliendo y tuvo palabras de elogio hacia la conductora del podcast “La manada galáctica”.

Sebastián Gálvez, colágeno de Laura Spoya, se muestra 'templadazo' de ella y confirma que le gusta.

“Es una mujer increíble, es fascinante, cada día descubro más de ella y eso es lo que me gusta de ella”, dijo Sebastián Gálvez al referirse a Laura Spoya. Como se recuerda, anteriormente fue la exreina de belleza quien aclaró que no existía ningún vínculo con el joven de 29 años, esto pese a que se filtraron imágenes suyas durante un reciente viaje.