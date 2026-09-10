Laura Spoya anunció su soltería pese a que hace poco oficializó su romance con Sebastián Gálvez. (Foto: Instagram / @lamanadaoficial.pe)
Laura Spoya anunció su soltería pese a que hace poco oficializó su romance con Sebastián Gálvez. (Foto: Instagram / @lamanadaoficial.pe)
Por Redacción EC

Laura Spoya puso fin a las especulaciones sobre su situación sentimental y confirmó que terminó su relación con Sebastián Gálvez. La conductora habló sobre su nueva etapa durante el programa “La manada” y sorprendió por la manera en la dio a conocer la noticia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.