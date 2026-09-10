Laura Spoya puso fin a las especulaciones sobre su situación sentimental y confirmó que terminó su relación con Sebastián Gálvez. La conductora habló sobre su nueva etapa durante el programa “La manada” y sorprendió por la manera en la dio a conocer la noticia.

La exMiss Perú reveló que su romance con Gálvez llegó a su fin luego de varios días de rumores. La separación ya había comenzado a comentarse después de que ambos dejaran de mostrar públicamente algunos momentos de su relación en redes sociales.

Durante el programa, Spoya contó que sus seguidores habían “recuperado” a su “galáctica favorita”, haciendo referencia a su nueva soltería. La declaración provocó las reacciones de sus compañeros, quienes celebraron con humor que la conductora haya decidido afrontar positivamente este cambio en su vida personal.

Laura Spoya confirmó públicamente que su relación con Sebastián Gálvez llegó a su fin. (Foto: Captura de video / "La Manada")

Lejos de mostrarse afectada por el término de la relación, Laura incluso bromeó sobre la posibilidad de volver a conocer personas. “Bueno, se abre nuevamente el casting 2026, última etapa, último trimestre del 2026, se abre nuevamente el casting, banca de suplentes vayan calentando”, comentó entre risas.

La modelo también aseguró que se siente bien en esta nueva etapa. Cuando sus compañeros destacaron que lucía diferente y más radiante, ella respondió: “Sí, yo también me siento diferente, me siento alegre, vivaz”. Con estas palabras, dejó claro que afronta la separación con una actitud positiva.

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La ruptura ya había sido advertida días antes por Magaly Medina. La conductora señaló que Sebastián Gálvez había eliminado varias fotografías en las que aparecía junto a Laura Spoya, aunque en ese momento ambos todavía se seguían en redes sociales. La ‘Urraca’ se preguntó entonces si se trataba de un simple “berrinche” o si la pareja realmente había terminado.

Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Cabe destacar que la confirmación de Laura Spoya llegó después de que Gerardo Pe adelantara que la relación había llegado a su fin. Según contó la conductora, no le agradó que la información se hiciera pública antes de que ella pudiera comunicarlo, pero posteriormente decidió abordar el tema con humor frente a sus compañeros y seguidores.