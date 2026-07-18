Por Manuel Gomez

Laura Spoya, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzó gran popularidad gracias a su trayectoria como modelo y a su participación en diversos programas de televisión, tanto como concursante como conductora. De hecho, en los últimos años incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una de las influencers más influyentes y comentadas en las redes sociales. Sin embargo, recientemente la creadora de contenidos ha llamado la atención de los medios de espectáculos y seguidores a raíz de la situación legal y financiera que atraviesa con una empresa tras el aparatoso accidente en el que chocó su camioneta en el distrito de Surco. Frente a esta situación, Magaly Medina no dudó en abordar el controversial tema y cuestionar el accionar de la presentadora de televisión, quien habría recibido varias cartas notariales por presuntos pagos pendientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.