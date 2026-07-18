Laura Spoya, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzó gran popularidad gracias a su trayectoria como modelo y a su participación en diversos programas de televisión, tanto como concursante como conductora. De hecho, en los últimos años incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una de las influencers más influyentes y comentadas en las redes sociales. Sin embargo, recientemente la creadora de contenidos ha llamado la atención de los medios de espectáculos y seguidores a raíz de la situación legal y financiera que atraviesa con una empresa tras el aparatoso accidente en el que chocó su camioneta en el distrito de Surco. Frente a esta situación, Magaly Medina no dudó en abordar el controversial tema y cuestionar el accionar de la presentadora de televisión, quien habría recibido varias cartas notariales por presuntos pagos pendientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE LAURA SPOYA?

El pasado 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica tras sufrir un aparatoso accidente vehicular durante la madrugada en Surco. Según los reportes preliminares, perdió el control de la camioneta que conducía y chocó contra una pared en la avenida El Polo, generando graves daños tanto al inmueble como al vehículo. Así, Magaly Medina, durante su programa, presentó un reportaje en el que aseguró que las empresas afectadas buscan que la modelo cumpla con sus obligaciones económicas pendientes, las cuales superarían los US$ 20 mil e incluirían deducibles del seguro, penalidades, multas de tránsito y otros gastos derivados del siniestro.

Eso no es todo, la popular ‘Urraca’ precisó que, como un acuerdo comercial, la empresa automotriz habría cedido la camioneta involucrada a la conductora de ‘La Manada’, argumentando que ella debe cumplir con los compromisos establecidos en los contratos. “Vaya, definitivamente, pues le ha traído cola este accidente, esta irresponsabilidad de Laura Spoya, que ya ha tratado de minimizar de muchísimas formas, incluso cuando exhibieron la gente a su alrededor este informe de alcoholemia con 0.20, que era pues: ‘Ay, no, estoy muy cansada’”, sostuvo al inicio.

“El carro se lo prestaron para que sea embajadora de la marca y la embajadora de la marca va y se estrella con alcohol en la sangre. O sea, discúlpame. Tiene que pagar la penalidad por transgresión de exclusividad de una marca que tenía con su agencia, dos mil dólares; también un saldo pendiente por compensación, porque al parecer no grabó lo que tenía que hacer o no cumplió con lo pactado con la agencia que la manejaba, catorce mil doscientos cuarenta dólares. Tiene que pagar su papeleta de tránsito de mil trescientos ochenta soles y el deducible del vehículo. O sea, ahí tiene una deudita de más de veinte mil dólares”, agregó Medina.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE SU SALIDA DE ‘AL SEXTO DÍA’?

En medio de especulaciones sobre el final de ‘Al sexto día’ en redes sociales y medios, Laura Spoya, quien es la conductora del programa, aprovechó unos minutos del podcast ‘La Manada’ para referirse acerca del polémico tema. De acuerdo con la modelo peruana, la noticia la sorprendió en un momento complicado de su vida personal, lo que la llevó a reflexionar sobre el cierre de distintas etapas y que justamente el programa de Panamericana TV guarda un significado especial dentro de ese proceso. Así, la presentadora reveló que el último programa se emitirá el día de su cumpleaños, es decir, el 25 de julio. Además, aseguró que esta salida no guarda relación con un supuesto despido, sino una decisión de otra naturaleza que explicará este sábado en el mismo programa.

“¿Sabes qué ha pasado? El último día de ‘Al sexto...’ para mí, va a ser el día de mi cumpleaños. El mismo día, no es como están diciendo por ahí que mañana, no, no todavía falta. Acá a nosotros no nos votaron, nos fuimos, eso es muy distinto. Tengo un sinsabor, no tanto por mí, o sea me tengo sentimientos encontrados, por mi gente, no tanto por mí, por mi equipo de trabajo... Como ustedes saben, yo soy una personas de soluciones y hay soluciones para el equipo de trabajo (No se van a quedar sin comer) No, jamás, ya tenía el plan B solo que he tenido que meterle 80 cambios”, contó Spoya.