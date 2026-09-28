El cine peruano revive la historia de José Olaya en un filme ambientado en 1823. Revisa la trama, el reparto oficial y la fecha de estreno en salas nacionales. (Foto: Cinecolor Perú)
El cine peruano revive la historia de José Olaya en un filme ambientado en 1823. Revisa la trama, el reparto oficial y la fecha de estreno en salas nacionales. (Foto: Cinecolor Perú)
Por Paolo Valdivia

El cine peruano se prepara para llevar a la pantalla grande una de las epopeyas más emblemáticas de la independencia. “Olaya”, la nueva película de acción y drama escrita y dirigida por Javier Márquez, ha presentado oficialmente su póster e impactante adelanto, confirmando su estreno en todas las salas del país para este 03 de diciembre.

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