El cine peruano se prepara para llevar a la pantalla grande una de las epopeyas más emblemáticas de la independencia. “Olaya”, la nueva película de acción y drama escrita y dirigida por Javier Márquez, ha presentado oficialmente su póster e impactante adelanto, confirmando su estreno en todas las salas del país para este 03 de diciembre.

La misión de José Olaya: 23 kilómetros entre la vida y la libertad

La trama sigue los pasos de José Olaya, un humilde pescador de Chorrillos que asume un rol decisivo en la gesta independentista: nadar más de 23 kilómetros en mar abierto entre Lima y el Callao para transportar mensajes clave para la patria.

Cada travesía representa una carrera contra el tiempo y la muerte, con el ejército realista intensificando el cerco militar y aumentando los riesgos en cada brazada.

El lado humano detrás del prócer de la independencia

Más allá de la hazaña histórica, el filme explora la dimensión íntima del héroe. La relación con su padre, Apolinario, y el profundo amor por su familia se convierten en el motor emocional que lo sostiene ante la adversidad.

La producción rescata la historia de un hombre común que, impulsado por sus principios y el amor a su gente, encontró la valentía necesaria para convertirse en una leyenda nacional.

Recreación histórica de 1823: Rodaje en altamar y locaciones emblemáticas

Uno de los mayores retos de la producción fue reconstruir con fidelidad el Perú de 1823:

Escenarios reales: Parte del rodaje se llevó a cabo en altamar, en los alrededores de la Isla San Lorenzo y en la Fortaleza del Real Felipe .

Parte del rodaje se llevó a cabo en altamar, en los alrededores de la y en la . Construcción de sets: Se levantó desde cero un pueblo de época en una locación al sur de Lima.

Se levantó desde cero un pueblo de época en una locación al sur de Lima. Efectos prácticos: Para aportar mayor realismo a las escenas de acción, se optó por efectos físicos en set y el despliegue de 15 caballos para los secuencias militares.

Además, la experiencia previa del director Javier Márquez como nadador fue fundamental para coordinar las complejas secuencias acuáticas y transmitir en pantalla el desgaste físico y la magnitud de la travesía.

Un elenco nacional de primer nivel

El filme cuenta con un destacado reparto de actores peruanos que dan vida a los personajes clave de este periodo histórico:

Aníbal Lozano Herrera

Ebelin Ortiz

Mayella Lloclla

Ricardo Pau

Thiago Vernal

Beto Benites

Emanuel Soriano

Daniela Feijoó

Miguel Dávalos

Fecha de estreno de “Olaya” en cines

Con una propuesta visual ambiciosa que equilibra la acción épica con el drama humano, “Olaya” se estrenará en los cines peruanos este 03 de diciembre. Una cita imperdible para redescubrir a uno de los personajes fundamentales de nuestra historia en la pantalla grande.