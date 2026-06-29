Cinecolor presentó el póster oficial de “Olaya”, la esperada película peruana inspirada en la vida de José Olaya, uno de los héroes más representativos de la Independencia del Perú. El lanzamiento llega con el anuncio del estreno del tráiler oficial que está programado para el 28 de julio a nivel nacional.

El póster, publicado en la cuenta oficial de Instagram de Cinecolor, muestra al protagonista en medio de un escenario de tensión y aventura. Y llega en el marco de las celebraciones por el Día del pescador en Perú.

“Hoy reconocemos a quienes hacen del mar su vida y su trabajo. En el Día del Pescador recordamos a José Olaya, símbolo de valentía y compromiso con el Perú. Su legado sigue vivo en nuestra historia”, se lee en la descripción de la publicación.

Bajo la dirección de Javier Márquez, “Olaya” propone una visión distinta del héroe peruano, presentándolo no solo como un símbolo patrio, sino también como un padre, hijo y esposo cuya vida estuvo marcada por difíciles decisiones en plena lucha por la independencia. De esta manera, el filme intenta conectar emocionalmente con el público a través de una historia que mezcla drama histórico, aventura y acción.

Asimismo, la película tiene como protagonista a Aníbal Lozano en el papel de ‘José Olaya’, acompañado por un elenco integrado por Mayella Lloclla, Emanuel Soriano, Daniela Feijóo, Reynaldo Pacheco, Miguel Dávalos, Beto Benites, Ebelin Ortiz y Jared Sánchez, entre otros reconocidos actores nacionales.

El rodaje finalizó tras grabaciones realizadas en locaciones como la Isla San Lorenzo, la Fortaleza del Real Felipe y diversos escenarios del litoral peruano.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, la difusión del primer póster confirma que “Olaya” continúa avanzando hacia su llegada a la pantalla grande.