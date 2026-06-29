Cinecolor presentó el póster oficial de “Olaya”, la esperada película peruana inspirada en la vida de José Olaya. (Foto: Instagram / @cinecolor)
Cinecolor presentó el póster oficial de “Olaya”, la esperada película peruana inspirada en la vida de José Olaya. (Foto: Instagram / @cinecolor)
Por Redacción EC

Cinecolor presentó el póster oficial de “Olaya”, la esperada película peruana inspirada en la vida de José Olaya, uno de los héroes más representativos de la Independencia del Perú. El lanzamiento llega con el anuncio del estreno del tráiler oficial que está programado para el 28 de julio a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.