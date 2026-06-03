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La cinta tiene planeado estrenarse a finales de 2026 | Foto: Instagram (@librocoquito) - Captura / Archivo Internet / Composición EC
La cinta tiene planeado estrenarse a finales de 2026 | Foto: Instagram (@librocoquito) - Captura / Archivo Internet / Composición EC
Por Redacción EC

El pasado martes, el rodaje de “Coquito”, película inspirada en la vida del maestro Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro infantil, finalizó tras varias semanas de trabajo en Arequipa.

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