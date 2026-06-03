El pasado martes, el rodaje de “Coquito”, película inspirada en la vida del maestro Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro infantil, finalizó tras varias semanas de trabajo en Arequipa.

Actores y equipo técnico desarrollaron las escenas que recrean la historia detrás de este método educativo en el marco del centenario del nacimiento de su autor.

La dirección del largometraje estuvo a cargo del cineasta Eduardo Guillot, quien lideró un rodaje que abarcó escenarios como la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el Puente Bolognesi, la Plaza San Francisco, el centro histórico de Arequipa y la localidad de Punta de Bombón.

El argumento de la película se centra en la labor pedagógica de Zapata Santillana, quien en 1955, mientras se desempeñaba como docente en una escuela rural, diseñó un sistema de aprendizaje simplificado ante la complejidad de las dinámicas de enseñanza de la época.

El reparto principal cuenta con el actor Luis José Ocampo en el papel del educador arequipeño, Elisa Costa en el rol de Lucía y el menor Lucas Mamani, de nueve años, quien interpreta al personaje de ‘Coquito’ tras ser seleccionado mediante una convocatoria en redes sociales.

Después del fenómeno de taquilla de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la actriz vuelve a protagonizar una comedia de la directora Ani Alva Helfer, en cartelera desde hoy.

La obra literaria original, cuyos derechos y primer ejemplar de 1955 son custodiados por los familiares del autor, fue reconocida previamente como Patrimonio Cultural de la Nación debido a su impacto en la instrucción de múltiples generaciones en el Perú y Latinoamérica.

El estreno de la adaptación cinematográfica, que cuenta con el apoyo de instituciones locales y empresas privadas, tiene programado estrenarse a finales de año.

Inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, autor del libro de lectoescritura. FOTO: DIFUSIÓN

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