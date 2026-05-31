Alessia Rovegno se suma a las tres peruanas -Natalie Vértiz, Luciana Fuster y Alexandra Morillo- que buscan ser una de las modelos del Victoria’s Secret Fashion Show. La exMiss Perú también fue convocada para el casting de Victoria’s Secret 2026. Ella realizó su audición en Houston, Texas.

La modelo asistió a su audición el pasado sábado 30 de mayo en Houston, Texas, una de las cuatro ciudades elegidas para el proceso de selección junto con Miami, Los Ángeles y Chicago.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alessia Rovegno compartió un video donde muestra detalles de su participación en el casting presencial de Victoria’s Secret. La modelo apareció desfilando en la pasarela frente a los jurados, quienes observaban atentamente cada detalle de su presentación.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando un integrante del jurado elogió su desempeño. Según mostró la modelo en sus historias de Instagram, recibió el comentario: “You look like you know what you are doing” (“Parece que sabes lo que estás haciendo”), una frase que reflejaría la buena impresión que dejó durante la audición.

En esa misma historia de Instagram, Rovegno agradeció la oportunidad de participar y escribió: “Gracias por mil de corazón, qué emoción estar aquí”. Además, su hermana Arianna Rovegno no fue ajena al histórico momento y compartió una serie de fotografías en su red social, donde resalta el desempeño de la también cantante.

Arianna, mediante su cuenta oficial de Instagram, compartió una galería de fotos, quién además se siente emocionada por cada pasó que da su hermana, Alessia Rovegno. Un sueño que según escribió lo manifestaron desde hace muchos años atrás.

“Confirmo, ella estalló ese Runway. Manifestamos que este 2026 recibíamos el Call back para que Ale camine por el gran primer paso de VS Runway. No sabíamos que sería tan pronto. 20 años de carrera se alinean para que un 2026 se camine el primer paso de una pasarela muy top. Al final, son los tiempos de dios; quien guía y uno solo camina cuando todo esta alineado”, son las palabras que acompañan la publicación.

La participación de la modelo peruana en este casting internacional refuerza su vínculo con la industria de la moda. Desde que obtuvo la corona de Miss Perú 2022, Rovegno ha mantenido una activa presencia en campañas publicitarias, eventos de moda y proyectos relacionados con el modelaje tanto dentro como fuera del país.

Alessia Rovegno se convirtió en la cuarta peruana en pasar casting para Victoria’s Secret 2026. (Foto: Instagram / @alessiarovegno)

Además, de concretarse una eventual selección, Alessia seguiría los pasos de otras peruanas que también fueron convocadas anteriormente a procesos vinculados con Victoria’s Secret. Entre ellas destacan Natalie Vértiz, Luciana Fuster y Alexandra Morillo, quienes, en distintos momentos, lograron llamar la atención de la prestigiosa marca internacional.