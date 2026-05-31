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Alessia Rovegno se convirtió en la cuarta peruana en pasar casting para Victoria’s Secret 2026. (Foto: Instagram / @alessiarovegno)
Alessia Rovegno se convirtió en la cuarta peruana en pasar casting para Victoria’s Secret 2026. (Foto: Instagram / @alessiarovegno)
Por Redacción EC

Alessia Rovegno se suma a las tres peruanas -Natalie Vértiz, Luciana Fuster y Alexandra Morillo- que buscan ser una de las modelos del Victoria’s Secret Fashion Show. La exMiss Perú también fue convocada para el casting de Victoria’s Secret 2026. Ella realizó su audición en Houston, Texas.

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