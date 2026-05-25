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Natalie Vértiz declaró a Somos que sueña con ser un ángel de VS desde muy pequeña. (Foto: Instagram/ @msperu)
Natalie Vértiz declaró a Somos que sueña con ser un ángel de VS desde muy pequeña. (Foto: Instagram/ @msperu)
Por Celeste Pérez

El sueño de convertirse en un ángel de Victoria’s Secret está más vivo que nunca para Natalie Vértiz. La modelo peruana se volvió viral en redes sociales luego de compartir imágenes de su participación en el casting presencial del icónico desfile, realizado en Estados Unidos, y ahora se encuentra a la expectativa de los resultados de la siguiente etapa.

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