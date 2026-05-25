El sueño de convertirse en un ángel de Victoria’s Secret está más vivo que nunca para Natalie Vértiz. La modelo peruana se volvió viral en redes sociales luego de compartir imágenes de su participación en el casting presencial del icónico desfile, realizado en Estados Unidos, y ahora se encuentra a la expectativa de los resultados de la siguiente etapa.

“Te juro que no puedo creer que ya pasó el momento que tanto estaba esperando”, contó Natalie en entrevista con Somos, todavía emocionada por la experiencia. Según reveló, envió su video de casting hace aproximadamente un mes, motivada por la posibilidad de formar parte de una marca que admira desde niña. “Victoria’s Secret es una marca que amo desde muy chica. Siempre veía los desfiles y me encantaba lo que representaba”.

Natalie Vértiz confesó que el sueño de desfilar para la firma la acompaña desde que tenía apenas 10 años. “Veía a todas estas diosas maravillosas desfilando con tanta confianza y fuerza, y me proyectaba a hacer eso algún día”, comenta.

La modelo, incluso aseguró que en antiguas entrevistas con los medios ya hablaba de su deseo de convertirse en un ángel de Victoria’s Secret, mucho antes de que la marca retomara oficialmente sus pasarelas.

Sobre el proceso presencial, Natalie explica que viajó a Estados Unidos a modo “relámpago” y que, pese a los nervios inevitables de compartir espacio con decenas de aspirantes, logró mantenerse tranquila gracias a la experiencia acumulada durante su carrera. “Son años cultivando esta confianza en mí misma, esta disciplina y esta constancia. Cuando llegan estas oportunidades, voy más tranquila”, comentó. El casting contó además con figuras internacionales como Gigi Hadid entre los presentes.

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La también creadora de contenido, aseguró que uno de los mensajes que quiso transmitir en su audición fue el de representar a niñas y madres que alguna vez dudaron de sí mismas. “Cada una brilla con luz propia y eso es lo que te diferencia. Por eso, quise llevar conmigo a las niñas que algún sintieron que no formaban parte, y a esas madres a las que les dicen que ya no pueden seguir sus sueños o metas personales, demostrando que sí se puede”, expresó.

Asimismo, destacó la presencia de otras participantes peruanas, entre ellas Luciana Fuster, y celebró el apoyo masivo que recibió en redes sociales tras la viralización de los videos del casting. “Es un orgullo que hayan habido tres peruanas presentes, porque cuando vas a estos castings, no solo vas por ti, vas en nombre de todo un país. Ojalá una peruana quede entre las finalistas”.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre las seleccionadas, Natalie adelantó que los castings continuarán en distintas ciudades de Estados Unidos y que los resultados finales podrían conocerse a mediados de junio. Mientras tanto, la modelo asegura sentirse orgullosa de haber perseguido uno de sus mayores sueños. “Pase lo que pase, lo dimos todo”, concluyó en conversación con Somos.//