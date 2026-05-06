Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Whitney y Samantha Dobladillo son las creadoras de Peruvian Sisters, un espacio para integrar a la diáspora peruana. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)
Whitney y Samantha Dobladillo son las creadoras de Peruvian Sisters, un espacio para integrar a la diáspora peruana. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)
Por Melvyn Arce Ruiz

La experiencia del migrante es diversa e irrepetible, pero hay una sensación que aparece como una constante en todos los que han dejado su país para empezar una nueva historia: la de no pertenecer del todo, no ser ni de aquí ni de allá. Esa dualidad marcó la infancia y adolescencia de Whitney y Samantha Dobladillo, dos hermanas nacidas en Nueva York, hijas de padres peruanos que emigraron desde Lima a Long Island y crecieron en un entorno donde no había más personas con una historia como la suya. En 2020, en plena pandemia, decidieron convertir su vivencia en algo más grande: una comunidad. Así nació Peruvian Sisters, una cuenta en redes sociales que pronto resonaría con miles de peruanos en Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.