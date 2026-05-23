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Resumen

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El Pentágono no ha ocultado sus esfuerzos por ampliar las capacidades de inteligencia artificial (IA) del Ejército de Estados Unidos, pero quiere hacerlo en sus propios términos. Desde que el gobierno de Donald Trump empezó a negociar el año pasado acuerdos con las empresas proveedoras de esa tecnología para que tengan más presencia en sistemas clasificados, Anthropic se convirtió en una piedra en el zapato para la Casa Blanca.

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