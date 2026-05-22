Una semana antes de que los peruanos volvamos a las urnas para la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, Colombia tendrá su primera vuelta en busca de elegir al sucesor de Gustavo Petro al frente del país. Más de 40 millones de colombianos están llamados a votar el domingo 31 en el vecino del norte.

Tres candidatos se han encumbrado, según las encuestas, sobre el resto de postulantes desde hace ya varios meses: el senador izquierdista Iván Cepeda, perteneciente a la agrupación Pacto Histórico (en la que también milita el presidente Gustavo Petro); el abogado derechista Abelardo de la Espriella, de la agrupación Defensores de la Patria; y la senadora opositora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático.

Si ninguno de ellos tres obtiene la mayoría absoluta (50% + 1 de los votos), como parece que así ocurrirá, los dos primeros se verán las caras en una segunda vuelta el 21 de junio.

La prensa colombiana ha fustigado a estos tres candidatos por haberse negado a conceder entrevistas y a participar en debates previos a la justa electoral. Todo ello en medio de un panorama complejo en el que la inseguridad y el costo de vida asoman como las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Precisamente la manera de cómo hacer frente a los grupos armados que operan en territorio colombiano, con la violencia generalizada que desatan, es uno de los tópicos que más distancia marca en las estrategias de los candidatos en pugna.