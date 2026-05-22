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Resumen

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Soldados del ejército colombiano hacen guardia junto a personas desplazadas que llegaron al municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, Colombia, el 18 de enero de 2025. (Foto de Schneyder Mendoza / AFP)
Soldados del ejército colombiano hacen guardia junto a personas desplazadas que llegaron al municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, Colombia, el 18 de enero de 2025. (Foto de Schneyder Mendoza / AFP)
/ SCHNEYDER MENDOZA
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Una semana antes de que los peruanos volvamos a las urnas para la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, Colombia tendrá su primera vuelta en busca de elegir al sucesor de Gustavo Petro al frente del país. Más de 40 millones de colombianos están llamados a votar el domingo 31 en el vecino del norte.