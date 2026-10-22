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Resumen

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Una grave vulnerabilidad de seguridad recién descubierta en el lenguaje de programación PHP está socavando los cimientos de numerosos sitios web y servicios en línea en todo el mundo.(Foto de BERND WEISSBROD / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Una grave vulnerabilidad de seguridad recién descubierta en el lenguaje de programación PHP está socavando los cimientos de numerosos sitios web y servicios en línea en todo el mundo.(Foto de BERND WEISSBROD / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ BERND WEISSBROD
Por Juan Luis Del Campo

PHP. Letras que hasta solo unos días solo tenían significado para un público especializado y que en la última semana se han vuelto sinónimo de una de las mayores catástrofes de ciberseguridad en años, cuando el anuncio de dos fallas críticas detectadas en este ampliamente utilizado lenguaje de programación para sitios web causaron que gobiernos en decenas de países emitan alertas, cientos de miles dominios caigan y los datos de millones usuarios estuvieran en riesgo.

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