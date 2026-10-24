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Resumen

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Desde el miércoles 21 de octubre, numerosas páginas web basadas en PHP, una lenguaje de programación usado desde hace décadas para desarrollar sitios web, han dejado de operar o han sido retiradas.
Desde el miércoles 21 de octubre, numerosas páginas web basadas en PHP, una lenguaje de programación usado desde hace décadas para desarrollar sitios web, han dejado de operar o han sido retiradas.
Por Bruno Ortiz Bisso

Octubre se ha convertido en un mes terrible para la tecnología en el mundo. Entre las diferentes informaciones sobre incidentes y brechas graves que se detectaron, la que más revuelo ha tenido es la relacionada con el lenguaje de programación PHP. El Comercio informó sobre cómo esta falla de seguridad puso en jaque a gobiernos, organizaciones y empresas de todo el mundo, obligando a desconectar sus plataformas para evitar intrusiones masivas. Sin embargo, una de las claves en este tema ha sido el papel de la inteligencia artificial.

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