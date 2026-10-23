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Resumen

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La película generada con IA ha tenido diversas reacciones, entre ellas el escepticismo sobre el valor del contenido creado. (Foto: AFP)
La película generada con IA ha tenido diversas reacciones, entre ellas el escepticismo sobre el valor del contenido creado. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

China estrena este viernes en cines de todo el país la película ‘Sanxingdui: Future Past’, presentada por su productora como el primer largometraje totalmente generado por inteligencia artificial (IA) que obtiene el permiso oficial de proyección.

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