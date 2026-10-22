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Resumen

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Un equipo internacional de científicos investiga el uso de botellas recicladas como alternativa de bajo costo para reducir la captura incidental de delfines en redes de pesca. (Foto: Leon Overweel)
Un equipo internacional de científicos investiga el uso de botellas recicladas como alternativa de bajo costo para reducir la captura incidental de delfines en redes de pesca. (Foto: Leon Overweel)
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Vivimos en un mundo lleno de plástico. Lo encontramos en mares, bosques y montañas. Incluso en nuestro propio organismo, en forma de micropartículas. Y mientras la ciencia estudia sus consecuencias para nuestra salud, también encuentra vías para darle una nueva vida con sentido. Las botellas recicladas, por ejemplo, uno de los productos plásticos más extendidos, podrían contribuir a una noble causa: salvar a los delfines de una de sus mayores amenazas.

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