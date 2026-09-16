El estudio fue publicado en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. (Foto: Makabera)
El estudio fue publicado en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. (Foto: Makabera)
/ Pixabay
Por Redacción EC

El incremento de la población de ballenas jorobadas en el norte del Perú ha traído consigo un desafío mayor para la conservación marina y la pesca artesanal: cada vez más individuos quedan atrapadas en las redes de pesca, lo que causa su muerte y la pérdida de estas herramientas de trabajo fundamentales para los pescadores.

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