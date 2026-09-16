El incremento de la población de ballenas jorobadas en el norte del Perú ha traído consigo un desafío mayor para la conservación marina y la pesca artesanal: cada vez más individuos quedan atrapadas en las redes de pesca, lo que causa su muerte y la pérdida de estas herramientas de trabajo fundamentales para los pescadores.

Un reciente estudio evaluó por primera vez in situ la eficacia de alarmas acústicas de baja frecuencia (pingers), que son colocadas en las redes de pesca para alejar a las ballenas que se encuentran cerca del lugar de pesca, evitando el enmallamiento. Así, esta investigación demostró que su uso redujo en un 52.9% los enmallamientos.

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La investigación, liderada por Chiara Guidino, investigadora de la Universidad Científica del Sur y ProDelphinus, junto a un equipo de científicos, analizó 115 lances de pesca distribuidos en 22 viajes entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023 en los puertos de Máncora (Piura) y Acapulco (Tumbes). Durante el periodo de evaluación se registraron 34 enredos de ballenas, evidenciando que los lances que utilizaron los dispositivos acústicos experimentaron una tasa de enredo significativamente menor frente a los lances de control (sin alarmas).

El estudio fue publicado en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems y contó con la coautoría de las investigadoras Alessandra Bielli y Saba Hajek Groenendijk, vinculadas a ProDelphinus; Elizabeth Campbell y Joanna Alfaro-Shigueto, de la Universidad Científica del Sur y Prodelphinus, además del investigador Jeffrey C. Mangel de ProDelphinus.

“A diferencia de otros estudios, en esta investigación empleamos los pingers en las redes de superficie de pescadores artesanales. Esta metodología ha sido efectiva y ha demostrado una reducción considerable del enredamiento de ballenas por primera vez a nivel global”, resalta la también bióloga marina.

El desarrollo del proyecto fue posible gracias a tres fondos clave: Rufford Foundation, el Fondo Semilla de la Universidad Científica del Sur y el programa PNIPA-SEREX de Produce.

Un hito a nivel mundial

Hasta la fecha, las iniciativas en el país se habían centrado de manera exclusiva en mitigar interacciones con cetáceos menores. “En el Perú lo que normalmente se ha probado son pingers para cetáceos menores o delfines. Las frecuencias de las alarmas acústicas van a variar dependiendo de si se trata de delfines o ballenas, porque su percepción auditiva es diferente”, detalla Guidino, también responsable de investigación de Biología Marina en la Científica.

La investigadora destacó el carácter inédito de la metodología empleada en este experimento, diferenciándola de los esfuerzos realizados previamente en otras latitudes. A nivel internacional, existen investigaciones en Islandia y Australia en las que se empleó otro método para probar los pingers colocándolos en una boya y observando si la trayectoria de la ballena era afectada, pero con resultados poco favorables. En el Perú, también se realizó una investigación previa con la misma metodología.

Sin impacto en la pesca comercial

Una de las principales ventajas de los pingers evaluados (que emiten señales de entre 3 y 20 kHz cada 4 o 5 segundos) es que alertan eficazmente a los mamíferos marinos sin ahuyentar a las especies objetivo de la pesca comercial.

“Ya se ha demostrado que el uso de estas alarmas acústicas no afecta la pesquería de redes de superficie o gillnets, que normalmente está dirigida a tiburones y peces. Esto funciona netamente con el sonido y la idea es que alerte a las ballenas de que hay algo en el mar y ellas puedan evitar esa zona”, explicó la bióloga.

Pérdidas económicas y la propuesta de un prototipo local

El enredo de una ballena representa un golpe financiero drástico para las familias pesqueras. El estudio estimó que el costo promedio para los pescadores es de 127.1 USD o 432.18 soles por cada paño de red dañado y asciende hasta 578.5 USD o 1967.06 soles por cada paño perdido por completo. A nivel global, la pérdida total de una red puede significar un perjuicio de miles de dólares.

A pesar de que el uso de pingers proyecta un ahorro neto sustancial a partir del segundo año de implementación, el costo inicial de importación (entre 50 y 75 USD por dispositivo, sumado a los elevados aranceles aduaneros) constituye una barrera crítica para la flota artesanal. Ante esto, la fabricación local surge como una alternativa idónea.

“Uno de los problemas que tuvimos cuando importamos los pingers fue el tema de aduanas: fue costoso pagar el impuesto además del costo del mismo dispositivo. A nivel mundial, son muy pocas las empresas que los fabrican, ubicadas principalmente en Australia y el Reino Unido. Si se produjeran en el Perú, los costos podrían abaratarse significativamente”, sostiene Guidino.

Gestión estatal y medidas integrales

Para Guidino, la solución no pasa únicamente por introducir tecnología, sino por un respaldo estatal articulado que diseñe programas masivos de apoyo e incentivos durante los meses de la temporada reproductiva de las ballenas (de julio a noviembre). Al respecto, sugiere que el Estado debería viabilizar alternativas económicas o subvenciones para el cambio temporal de aparejos menos riesgosos:

“El Estado debe brindar alternativas a los pescadores para ver qué otra actividad económica pueden ejecutar en los cuatro o cinco meses (del periodo reproductivo de ballenas), porque obviamente no pueden dejar de pescar”, precisa.

La investigadora propone el diseño de programas de subvención estatal orientados a la adquisición de aparejos alternativos que minimicen el riesgo de enredo. “Muchos no tienen la solvencia económica para usar un aparejo en una temporada y otro distinto en la siguiente. Si un pescador lanza su red y una ballena se la lleva, la pérdida financiera es devastadora; es algo imposible de superar por sus propios medios. Por ello el apoyo es crucial”, enfatiza.

Finalmente, el equipo de investigación subraya la importancia de integrar estas alarmas con otras estrategias de gestión en áreas críticas, tales como regulaciones dentro de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau o el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, asegurando la coexistencia de las actividades humanas con la protección de la biodiversidad marina.