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Ballenas jorobadas en Lima: fenómenos extremos y relaciones con El Niño
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Ballenas jorobadas en Lima: fenómenos extremos y relaciones con El Niño
Inusual avistamiento de ballenas en la costa peruana. Expertos explican cómo el calentamiento de las aguas y el fenómeno El Niño han llevado a estos gigantes marinos a zonas poco comunes. ¿Qué implicaciones tiene para el ecosistema y la pesca?
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