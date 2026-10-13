El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre aproximadamente cada dos a siete años y suele durar alrededor de un año. (Foto: GEC)
El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre aproximadamente cada dos a siete años y suele durar alrededor de un año. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y ha alcanzado temperaturas récord en el océano Pacífico, semanas antes de llegar a su punto máximo previsto para diciembre. Los registros, que incluyen un calentamiento excepcional de las aguas superficiales y profundas, han llevado a algunos científicos a calificar el episodio actual como uno de los más extraordinarios de la historia.

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