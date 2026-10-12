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Resumen

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Los investigadores explican que podemos visualizar todas las posibles respuestas de una IA como valles en un paisaje. (Foto: Kevin Ku)
Los investigadores explican que podemos visualizar todas las posibles respuestas de una IA como valles en un paisaje. (Foto: Kevin Ku)
/ Unsplash
Por Agencia Europa Press

Un equipo de físicos de la Universidad George Washington (Estados Unidos) que publica su trabajo en la revista ‘Patterns’ de Cell Press, ha desarrollado una fórmula matemática que predice cuándo los modelos de inteligencia artificial pasarán de respuestas apropiadas a otras potencialmente peligrosas.

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