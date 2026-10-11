Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) y que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o el abdomen, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. (Fotos: Agencias/ iStock)
Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) y que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o el abdomen, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. (Fotos: Agencias/ iStock)
Por Redacción EC

El papa León XIV anunció el domingo 11 de octubre que se someterá a una cirugía en los próximos días para extirpar una lesión nodular en un pulmón que fue descubierta recientemente durante chequeos médicos.

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