El papa León XIV anunció el domingo 11 de octubre que se someterá a una cirugía en los próximos días para extirpar una lesión nodular en un pulmón que fue descubierta recientemente durante chequeos médicos.

El papa, de 71 años, indicó que la lesión se detectó en una etapa temprana y que estaba “circunscrita” o bien localizada. Posteriormente, el Vaticano indicó que León se sometería a una cirugía en los “próximos días”, y se espera que el tiempo de recuperación sea de una semana. Pero, ¿qué significa el diagnóstico del papa?

En una columna publicada en “El Comercio” en 2018, el doctor Elmer Huerta explicó un nódulo pulmonar se trata de un tumor que en el 95% de los casos no es canceroso y que la gran mayoría de ellos son consecuencia de infecciones pasadas en el pulmón.

“Debido a que mucha gente se asusta al escuchar la palabra ‘tumor’ y cree erróneamente que es sinónimo de cáncer, es muy importante definirla. En medicina, la palabra ‘tumor’ no tiene otro significado más que lo que en el lenguaje popular llamamos un bulto o una pelotita. Esta palabra no indica si el bulto es benigno (no canceroso) o maligno (canceroso)”, escribe Huerta.

“La única manera de saber si el tumor es maligno es haciendo una biopsia, en la que se obtiene un trozo del tejido del tumor para ser analizado por el médico patólogo en el microscopio. Es recién después de que el patólogo examina el tejido tumoral que se puede decir si el paciente tiene cáncer. Es decir, existen tumores benignos y malignos”, añade Huerta en la columna que puedes leer aquí.

A menudo, las exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con una prueba de detección de cáncer de pulmón. (El Comercio)

El médico también explica que el 95% de los nódulos pulmonares no son cancerosos. Aunque, algunas características del paciente pueden despertar la sospecha de que el tumor sea un cáncer: si la persona es fumadora o ex fumadora, tiene historia familiar de cáncer de pulmón, es anciana o ha trabajado en la industria de asbestos.

“Los nódulos pulmonares no causan síntoma alguno, y la gran mayoría son consecuencia de infecciones pulmonares pasadas, de tejido cicatricial o de inflamaciones por irritantes en el aire que se respira. Con respecto al tamaño, la gran mayoría de los nódulos en el pulmón mide menos de un centímetro (diez milímetros), o sea, son más pequeños que un frejolito”, indica Huerta.

Sobre la operación del Papa León XIV

El papa estadounidense León XIV hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. Dio las gracias a la multitud por su cercanía y se encomendó a sus oraciones.

El papa estadounidense no tiene problemas de salud conocidos previamente y es conocido por ser físicamente activo. Juega partidos semanales de tenis y nada en la residencia de verano papal en Castel Gandolfo.

León tiene previsto un viaje importante del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. No estaba claro si la cirugía prevista y la recuperación afectarían el itinerario, pero León dijo antes en sus declaraciones del domingo que tenía previsto ir.

En una intervención en italiano, León dijo que durante un chequeo médico reciente, “los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”.

Dio las gracias a los fieles “por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones”. La cirugía será en el hospital del papa.

(Con información de la agencia AP)