El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que será operado en los próximos días para retirar un nódulo localizado en su pulmón. Aunque su gira por Uruguay, Argentina y Perú permanece en agenda, fuentes del Vaticano señalaron que su evolución posoperatoria determinará si es necesario evaluar ajustes en el viaje apostólico.

Según la agencia Reuters, León XIV explicó durante el Ángelus que el hallazgo se produjo en unos exámenes recientes y que fue detectado en una etapa muy temprana. Siguiendo la recomendación de sus médicos, decidió someterse a una operación para retirarlo. La oficina de prensa del Vaticano prevé una recuperación de aproximadamente una semana, informó la agencia.

Fuentes del Vaticano señalaron que el Santo Padre será operado durante la semana que comienza este lunes y que no participará en la habitual audiencia de los miércoles debido a su recuperación posoperatoria.

Respecto a la gira por Sudamérica, Associated Press reportó que el viaje permanece en agenda pese a la intervención quirúrgica. No obstante, fuentes del Vaticano indicaron que, dependiendo de la evolución posoperatoria del pontífice, se evaluaría la agenda del viaje apostólico, por lo que podría sufrir modificaciones.

Entre las consideraciones para esa evaluación, las fuentes mencionaron el desplazamiento intercontinental, el aire acondicionado de los aviones y los cambios de temperatura durante el recorrido por los tres países.

Visita a Perú

EFE reportó que poco antes del anuncio, León XIV dedicó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, apreció.

Y, acto seguido, aseguró: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”.

La Orden de San Agustín, a la que pertenece León XIV, expresó: “Como agustinos, rezamos unidos por la salud del Papa León XIV. Que Dios bendiga al Santo Padre y a sus médicos durante la próxima intervención quirúrgica para tratar un nódulo detectado en su pulmón en un examen reciente, tal como anunció el propio Santo Padre durante el Ángelus de hoy, domingo 11 de octubre”.

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