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Resumen

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Fuentes del Vaticano señalaron que el Santo Padre será operado durante la semana que comienza este lunes y que no participará en la habitual audiencia de los miércoles debido a su recuperación posoperatoria.(Foto: EFE)
Fuentes del Vaticano señalaron que el Santo Padre será operado durante la semana que comienza este lunes y que no participará en la habitual audiencia de los miércoles debido a su recuperación posoperatoria.(Foto: EFE)
Por Martín Acosta González

El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que será operado en los próximos días para retirar un nódulo localizado en su pulmón. Aunque su gira por Uruguay, Argentina y Perú permanece en agenda, fuentes del Vaticano señalaron que su evolución posoperatoria determinará si es necesario evaluar ajustes en el viaje apostólico.

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