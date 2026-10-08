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La tortuga gigante Jonathan fue llevado desde las Seychelles hasta la isla de Santa Elena en el año 1882 como un regalo para sir William Grey Wilson. En ese entonces ya tenía 50 años.
La tortuga gigante Jonathan fue llevado desde las Seychelles hasta la isla de Santa Elena en el año 1882 como un regalo para sir William Grey Wilson. En ese entonces ya tenía 50 años.
/ Kevstan/Wikimedia
Por Agencia EFE

Fue coetánea de Charles Darwin, ha vivido dos guerras mundiales y grandes pandemias, desde la gripe española al covid: Jonathan, la tortuga más longeva del mundo, tiene 194 años. Un análisis de su privilegiada genética ha desvelado el secreto de su eterna juventud.

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