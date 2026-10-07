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Resumen

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Smith llegó a utilizar más de mil cuentas de bots de forma simultánea para aumentar artificialmente las reproducciones. (Foto: magnific.com)
Smith llegó a utilizar más de mil cuentas de bots de forma simultánea para aumentar artificialmente las reproducciones. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Un tribunal estadounidense ha condenado a 18 meses de prisión a un músico por realizar fraude en plataformas de ‘streaming’ de música y cobrar más de 10 millones de dólares en regalías, al utilizar bots para reproducir de forma continua canciones generadas con inteligencia artificial (IA).

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