Un tribunal estadounidense ha condenado a 18 meses de prisión a un músico por realizar fraude en plataformas de ‘streaming’ de música y cobrar más de 10 millones de dólares en regalías, al utilizar bots para reproducir de forma continua canciones generadas con inteligencia artificial (IA).

El músico, Michael Smith, llevó a cabo fraude desde aproximadamente el año 2017 hasta el 2024, sustrayendo “millones de dólares” en derechos de autor musicales, mediante el aumento fraudulento del número de reproducciones en plataformas como Amazon Music, Apple Music, Spotify y YouTube Music.

Tras una acusación presentada en el año 2024 y declarase culpable en marzo de este año, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) ha dictado sentencia oficialmente, con una condena que contempla 18 meses de prisión por obtener más de 10 millones de dólares (alrededor de 8.950 millones de euros al cambio) en pagos de derechos de autor a los que “no tenía derecho”.

Concretamente, tal y como se recoge en la sentencia, Smith compró a un cómplice cientos de miles de canciones creadas mediante IA y, tras ello, las fue publicando en plataformas de ‘streaming’. Posteriormente, utilizó un ‘software’ para hacer que cuentas de bots automatizados reprodujesen las canciones “miles de millones de veces”.

Se ha de tener en cuenta que en las principales plataformas de ‘streaming’, cada vez que una canción se reproduce, el compositor, el músico que la interpreta y otros titulares de derechos, reciben pequeñas regalías. Sin embargo, estas regalías se distribuyen proporcionalmente entre todos los músicos y compositores de la plataforma a partir de un fondo común.

Teniendo esto en cuenta, el fraude realizado por Smith desvió fondos de los músicos y compositores cuyas canciones fueron reproducidas legítimamente por consumidores reales hacia quienes utilizan la automatización para simular una reproducción legítima. Es decir, cobró regalías basadas en reproducciones que él mismo orquestaba.

De hecho, el acusado llegó a utilizar más de mil cuentas de bots de forma simultánea para aumentar artificialmente las reproducciones de las canciones generadas por IA en las plataformas de ‘streaming’. Estas cuentas utilizaban correos electrónicos falsos y tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente.

Además, Smith distribuyó sus transmisiones automatizadas entre miles de canciones para evitar levantar sospechas por una cantidad de reproducciones anómalas en una sola canción y evadir “las políticas antifraude”.

Como resultado de todo este sistema de fraude, según ha recogido el Tribunal, en comparación con el catálogo completo de Taylor Swift, que sumó 9,3 millones de reproducciones en YouTube Music a través de planes familiares en 2023, Smith consiguió sumar 80,9 millones de reproducciones de su música generada por IA mediante planes familiares de las cuentas de bots.

“Al inundar las plataformas de música en streaming con bots automatizados en lugar de consumidores y canciones falsas en lugar de artistas creativos, Smith robó millones en regalías a artistas legítimos y a sus fans”, ha sentenciado al respecto el fiscal general Jamie McDonald.

Por todo ello, además de la pena de 18 meses de prisión, el Tribunal ha condenado a Michael Smith a dos años de libertad condicional supervisada y a pagar 8.091.843,64 dólares (alrededor de 7,2 millones de euros al cambio) en concepto de decomiso.

Esta sentencia ha coincidido con el reciente anuncio de la nueva iniciativa de integridad de la retransmisión (SII, por sus siglas inglés), con la que la industria musical pretende combatir el fraude en las plataformas digitales y el impacto que tiene en la remuneración de artistas y compositores.

Así se han propuesto varios compromisos “diseñados para reforzar la prevención, mejorar la detección, apoyar las medidas de cumplimiento de la ley y aumentar la colaboración en todo el sector”. Entre ellos, se incluyen la verificación con “procesos sólidos” de los derechos y la identidad de los clientes y la colaboración entre plataformas para evitar que los infractores se muevan de un servicio a otro.