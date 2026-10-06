En la previa del esperado concierto de BTS en Lima, a realizarse los días 7, 9 y 10 de octubre, la firma de ciberseguridad Kaspersky alertó a los fanáticos sobre el riesgo de ser víctimas de fraudes y estafas relacionadas con la compra o reventa de entradas de última hora. Tras haber detectado en meses anteriores la creación de múltiples dominios falsos que simulaban ser las plataformas oficiales de venta, la compañía de ciberseguridad recomienda extremar la vigilancia y adoptar un enfoque de prevención.

El entusiasmo y el componente emocional que rodea a fenómenos culturales como el K-pop continúan siendo explotados por estafadores. Con el evento a puertas, el modus operandi de los delincuentes ha migrado de la etapa de preventa y reservas en línea a tácticas basadas en la desesperación por conseguir un boleto a último momento.

De la preventa a las ofertas de “última hora”

En fases previas, los investigadores identificaron decenas de sitios fraudulentos que copiaban fielmente la identidad visual, el proceso de compra y los logotipos de las ticketeras oficiales. Actualmente, las principales amenazas giran en torno a:

Páginas de reventa y sitios web no oficiales: Portales falsos que prometen entradas disponibles o asientos en zonas agotadas.

Presión e inducción a pagos directos: Páginas o vendedores en redes sociales y apps de mensajería que exigen transferencias bancarias directas, pagos digitales o envíos de dinero a cuentas de terceros (prestanombres), argumentando “alta demanda” para evitar cobros por tarjeta de crédito que puedan ser disputados.

Entradas falsas o duplicadas: Venta de códigos QR clonados o comprobantes de entrada alterados mediante contactos no verificados.

“La popularidad de los grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo. En los días previos al concierto, los delincuentes ya no solo buscan engañar con páginas de preventa, sino que explotan la prisa y la ilusión de quienes aún no han conseguido entrada mediante supuestas ‘ofertas de última hora’ o reventas en canales no verificados”, señala Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Hay decenas de sitios fraudulentos para adquirir entradas. (Foto: Kaspersky)

Recomendaciones

Para garantizar una experiencia segura y evitar pérdidas económicas a pocos días del concierto en Lima, Kaspersky aconseja a los fans seguir estas pautas de prevención: