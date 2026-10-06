Sitios web falsos han sido creados para estafar a quienes quieren conseguir entradas a última hora. (Foto: IA)
Sitios web falsos han sido creados para estafar a quienes quieren conseguir entradas a última hora. (Foto: IA)
Por Redacción EC

En la previa del esperado concierto de BTS en Lima, a realizarse los días 7, 9 y 10 de octubre, la firma de ciberseguridad Kaspersky alertó a los fanáticos sobre el riesgo de ser víctimas de fraudes y estafas relacionadas con la compra o reventa de entradas de última hora. Tras haber detectado en meses anteriores la creación de múltiples dominios falsos que simulaban ser las plataformas oficiales de venta, la compañía de ciberseguridad recomienda extremar la vigilancia y adoptar un enfoque de prevención.

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