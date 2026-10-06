En la previa del esperado concierto de BTS en Lima, a realizarse los días 7, 9 y 10 de octubre, la firma de ciberseguridad Kaspersky alertó a los fanáticos sobre el riesgo de ser víctimas de fraudes y estafas relacionadas con la compra o reventa de entradas de última hora. Tras haber detectado en meses anteriores la creación de múltiples dominios falsos que simulaban ser las plataformas oficiales de venta, la compañía de ciberseguridad recomienda extremar la vigilancia y adoptar un enfoque de prevención.
En la previa del esperado concierto de BTS en Lima, a realizarse los días 7, 9 y 10 de octubre, la firma de ciberseguridad Kaspersky alertó a los fanáticos sobre el riesgo de ser víctimas de fraudes y estafas relacionadas con la compra o reventa de entradas de última hora. Tras haber detectado en meses anteriores la creación de múltiples dominios falsos que simulaban ser las plataformas oficiales de venta, la compañía de ciberseguridad recomienda extremar la vigilancia y adoptar un enfoque de prevención.
El entusiasmo y el componente emocional que rodea a fenómenos culturales como el K-pop continúan siendo explotados por estafadores. Con el evento a puertas, el modus operandi de los delincuentes ha migrado de la etapa de preventa y reservas en línea a tácticas basadas en la desesperación por conseguir un boleto a último momento.
De la preventa a las ofertas de “última hora”
En fases previas, los investigadores identificaron decenas de sitios fraudulentos que copiaban fielmente la identidad visual, el proceso de compra y los logotipos de las ticketeras oficiales. Actualmente, las principales amenazas giran en torno a:
- Páginas de reventa y sitios web no oficiales: Portales falsos que prometen entradas disponibles o asientos en zonas agotadas.
- Presión e inducción a pagos directos: Páginas o vendedores en redes sociales y apps de mensajería que exigen transferencias bancarias directas, pagos digitales o envíos de dinero a cuentas de terceros (prestanombres), argumentando “alta demanda” para evitar cobros por tarjeta de crédito que puedan ser disputados.
- Entradas falsas o duplicadas: Venta de códigos QR clonados o comprobantes de entrada alterados mediante contactos no verificados.
“La popularidad de los grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo. En los días previos al concierto, los delincuentes ya no solo buscan engañar con páginas de preventa, sino que explotan la prisa y la ilusión de quienes aún no han conseguido entrada mediante supuestas ‘ofertas de última hora’ o reventas en canales no verificados”, señala Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.
Recomendaciones
Para garantizar una experiencia segura y evitar pérdidas económicas a pocos días del concierto en Lima, Kaspersky aconseja a los fans seguir estas pautas de prevención:
- Verifica siempre los canales oficiales: Si vas a consultar información sobre el evento, acceso o disponibilidad de boletos, ingresa directamente escribiendo la dirección web de la ticketera o del organizador oficial en el navegador. Evita hacer clic en enlaces recibidos por redes sociales, correos o apps de mensajería.
- Revisa minuciosamente el dominio (URL): Pequeñas variaciones en el nombre de la página web (letras cambiadas, guiones extra o extensiones poco habituales) son indicadores claros de un sitio fraudulento.
- Desconfía de las ofertas y reventas de “última hora”: No adquieras boletos ofrecidos en plataformas no autorizadas, grupos de redes sociales o revendedores independientes.
- Evita realizar pagos a través de sitios o contactos no verificados: Abstente de hacer transferencias bancarias directas, pagos por billeteras digitales o envíos de dinero a desconocidos que prometan la entrega inmediata del boleto.
- Configura alertas de consumo en tu banco: Mantén activadas las notificaciones inmediatas (vía SMS o app bancaria) para supervisar cada transacción y reaccionar rápidamente ante cualquier cargo no autorizado.
- Utiliza una solución de ciberseguridad confiable: Mantén protegidos tus dispositivos con soluciones que bloquean el acceso a sitios web phishing o fraudulentos y protegen tus transacciones bancarias y datos personales.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.