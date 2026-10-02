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Roblox es una popular plataformas de videojuegos utilizadas por los niños.
Roblox es una popular plataformas de videojuegos utilizadas por los niños.
/ Roblox Corporations
Por Agencia EFE

El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, instó este viernes a las principales plataformas de videojuegos a reforzar sus medidas contra la explotación sexual infantil y la difusión de contenidos extremistas violentos, tras detectar importantes diferencias en los sistemas de protección de Roblox, Fortnite, Minecraft y Steam.

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