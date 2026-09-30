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Resumen

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No siempre la grasa es un elemento perjudicial, eso sí, existe un límite que debemos conocer. (Foto: Sean S)
No siempre la grasa es un elemento perjudicial, eso sí, existe un límite que debemos conocer. (Foto: Sean S)
/ Unsplas
Por BBC News Mundo

La grasa ha sido, en cierta medida, demonizada durante años. La cultura de las dietas nos dice que debemos quemarla, algunas empresas de alimentación nos venden productos bajos en grasa y los foros de levantamiento de pesas comparten consejos sobre cómo reducir al mínimo posible el porcentaje de grasa corporal.

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