El científico belga Francis Halzen recibió este martes el Premio Nobel de Física.
El científico belga Francis Halzen recibió este martes el Premio Nobel de Física.
/ Agencia EFE
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El científico belga Francis Halzen, distinguido este martes con el Nobel de Física por descubrir neutrinos de alta energía de origen astrofísico, atribuyó su logro a una mezcla del talento de los investigadores que participaron en el proyecto y a algo de “suerte”.

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