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Palo Alto (EE. UU.), 05/10/2026.- Una fotografía facilitada por la Universidad de Stanford muestra al científico y médico estadounidense Karl Deisseroth posando para un retrato en su laboratorio CNC de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California (EE. UU.), el 10 de agosto de 2021 (difundida el 5 de octubre de 2026). El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue concedido conjuntamente a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética", según el Comité Nobel. EFE/EPA/JIM GENSHEIMER/ STANFORD MEDICINE HANDOUT (IMAGEN FACILITADA) /
Palo Alto (EE. UU.), 05/10/2026.- Una fotografía facilitada por la Universidad de Stanford muestra al científico y médico estadounidense Karl Deisseroth posando para un retrato en su laboratorio CNC de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California (EE. UU.), el 10 de agosto de 2021 (difundida el 5 de octubre de 2026). El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue concedido conjuntamente a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética", según el Comité Nobel. EFE/EPA/JIM GENSHEIMER/ STANFORD MEDICINE HANDOUT (IMAGEN FACILITADA) /
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

El Nobel de Medicina o Fisiología ha distinguido este lunes a tres investigadores por abrir una nueva era en la neurociencia con el desarrollo de la optogenética, un método que muestra cómo las células nerviosas forman los recuerdos, sentimientos y comportamientos en el cerebro.

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