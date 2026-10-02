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Resumen

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Robots fueron destruidos imitando escenas de películas de acción clásicas. (Imagen: YouTube)
Robots fueron destruidos imitando escenas de películas de acción clásicas. (Imagen: YouTube)
Por Agencia EFE

La tecnológica estadounidense Figure, especializada en crear robots humanoides con Inteligencia Artificial (IA), ha destruido robots obsoletos enseñándoles a lanzarse al horno de fundición de una acería, una idea que fue propuesta por el actor Arnold Schwarzenegger y que ha dado lugar a un espectacular video promocional.

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