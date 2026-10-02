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Resumen

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ChatGPT como probador virtual. (Foto: OpenAI)
ChatGPT como probador virtual. (Foto: OpenAI)
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha actualizado el chatbot ChatGPT para que los usuarios puedan usarlo como probador virtual para ropa y accesorios de moda sobre una imagen de ellos mismos, que puede utilizarse tanto en la versión móvil como en la web.

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