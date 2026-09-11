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Resumen

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De pronto, entrar a Instagram, Facebook, TikTok, o cualquier otra red social, era encontrarse con una gran cantidad de fotos inspiradas en los años ochenta: sacos con hombreras gigantes, peinados alborotados, muchas lentejuelas, maquillajes intensos, mostachos abultados, y, sobre todo, una casaca de variados colores.

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