De pronto, entrar a Instagram, Facebook, TikTok, o cualquier otra red social, era encontrarse con una gran cantidad de fotos inspiradas en los años ochenta: sacos con hombreras gigantes, peinados alborotados, muchas lentejuelas, maquillajes intensos, mostachos abultados, y, sobre todo, una casaca de variados colores.

El trend de volver a los ochenta parecía haber activado la nostalgia. No solo amistades replicaban estas imágenes, sino también los influencers y personalidades, entre actores, futbolistas, presentadores, etc. Y detrás de todo esto, la inteligencia artificial (IA).

Para generar la fotografía solo es necesario acceder a ChatGPT, la plataforma de OpenAI. Allí se debe adjuntar una fotografía con el rostro claramente visible y escribir una instrucción detallada. Luego, la IA hará el trabajo de llevarte a los 80. Y uno de los factores interesantes ha sido el nivel de autenticidad de las imágenes.

Al comienzo se trató de algo gracioso; sin embargo, también se ha notado algo de monotonía y repetición. Incluso, los mismos usuarios han planteado críticas sobre cómo se muestra esa época.

Varios artistas y personajes públicos se sumaron a la tendencia de volver a los 80 con el uso de la IA. (Imagen: redes sociales)

Indica Christopher Gätjens Cáceres que la tendencia en redes sociales “no parece vincularse a un deseo de expresiones auténticas, sino todo lo contrario: a participar en la representación estereotipada de la imagen socialmente construida de dicha década” .

En comunicación con El Comercio, el director de la Maestría en Comunicación y Gestión de Contenidos de la Universidad de Lima, advirtió que las composiciones generadas por la IA son sumamente homogéneas.

Aun así, la tendencia sigue capturando a más usuarios de redes sociales. Incluso no faltaron los memes que ironizan esta situación.

“Considero que la atracción se vincula más a dinámicas sociales de pertenencia”, indicó el especialista. Es decir, si no recreas esta imagen, estás fuera del grupo social, al menos en lo que se refiere al mundo digital.

Además… ¿Existe un riesgo? Uno de los requisitos para generar la imagen que te lleva a los ochenta es adjuntar una imagen tuya. Carlos Zúñiga, especialista en defensa del consumidor, afirmó en ATV noticias que existe el riesgo de que terceros usen de manera indebida tus datos, como la fotografía que compartes para hacer la imagen del momento. "Las herramientas de IA dicen que lo que tú le cargues, ya no es tuyo. Tú le estás dando permiso para que utilicen esa información para entrenar y modelar la IA que estás usando", indicó el especialista. Si esa información cae en malas manos, podría ser usada para diferentes delitos. El punto es que no solo es ChatGPT el modelo que puede generar este tipo de imagen.

Pero parte del éxito de esta campaña es el cruce generacional.

Hoy, personas que hayan vivido los 80, ya sea de niños, jóvenes o adultos, rondan o superan los 40 años. Para ellos, señala el especialista, esta tendencia “representa una retrospectiva vivencial, casi autobiográfica”.

“Los 80 representan para ellos la última gran década desconectada, ya que, en los 90, inician los grandes cambios tecnológicos a escala masiva que impactan directamente el corazón de la vida que hoy llevamos”, indicó.

Para los más jóvenes la situación es diferente, y paradójica, ya que recurren a una herramienta, una tecnología, “que casualmente fue la disruptora de aquella época”.

"Las imágenes no cambian el pasado"

Otro de los cuestionamientos que generó el trend de moda es lo alejado que puede estar de la realidad.

Comenta Gätjens Cáceres que “aquello que denominamos “realidad” debe comprenderse desde la perspectiva de lo que se construye socialmente". Y en ese sentido, la IA no es que esté engañando, sino que funciona como una representación.

MIRA AQUÍ: OpenAI afirma que su IA resolvió uno de los problemas más complejos de las matemáticas

Pero, en el caso peruano, la década de los 80 estuvo marcada por el conflicto armado interno, el surgimiento de grupos terroristas, la hiperinflación, el conflicto militar con Ecuador, y una gran cantidad de hechos que contrastan con las imágenes generadas con IA.

¿Cambian en algo el pasado?

“Las imágenes no cambian el pasado; más bien lo traen al presente y, a partir de aquello, generan nuevas experiencias y recuerdos”, explicó.

Y aquí hay otro punto que podría tomarse en cuenta: no todas las experiencias son iguales. “La experiencia no puede ser la misma en todas las culturas, pues en cada una de ellas existen distintas convenciones sociales, valores, formas de ver, entender y relacionarse con el mundo en sus respectivos momentos”, agregó Gätjens Cáceres.