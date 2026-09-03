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Resumen

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Apple podría incorporar una apertura variable en las cámaras de los modelos Pro de su próximo iPhone 18. No sería una tecnología inédita, pero podría convertirse en uno de los grandes aciertos de la compañía en los últimos años, siempre y cuando consiga integrarla de manera útil y versátil.

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