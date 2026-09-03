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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El próximo 9 de septiembre Apple presentaría sus nuevos smartphones, la generación correspondiente al iPhone 18. Entre los trascendidos se comenta que este año solo veríamos las versiones Pro y Pro Max. Además, fuertes rumores hablan de la llegada de un teléfono plegable, siete años después del lanzamiento del Galaxy Fold, la apuesta de Samsung que abrió el mercado de estos dispositivos. La pregunta es si Apple llega tarde a una tendencia ya consolidada o si puede elevar el estándar de la categoría.

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