Una de sus principales novedades es Siri AI, capaz de mantener conversaciones más naturales, responder preguntas utilizando información de internet y ejecutar acciones dentro de aplicaciones. (Foto de Nikolas Kokovlis/NurPhoto vía AFP)
Una de sus principales novedades es Siri AI, capaz de mantener conversaciones más naturales, responder preguntas utilizando información de internet y ejecutar acciones dentro de aplicaciones. (Foto de Nikolas Kokovlis/NurPhoto vía AFP)
/ NIKOLAS KOKOVLIS
Por Redacción EC

Apple inició el La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.dAsistema operativo para el iPhone. La actualización incorpora una Siri más avanzada, mejoras de rendimiento y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial.

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