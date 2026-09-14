Apple inició el La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.dAsistema operativo para el iPhone. La actualización incorpora una Siri más avanzada, mejoras de rendimiento y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial.
TE PUEDE INTERESAR
- Barack Obama pide que regular la IA sea un tema central en las campañas de los demócratas
- OpenAI, creadora de ChatGPT, no saldrá a bolsa este año
- “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” revela su fecha de salida en nuevo tráiler
- La advertencia de un exinvestigador de Anthropic sobre los riesgos de la IA: “Los empleados estamos aterrados”
- ¿Vale la pena cambiar un iPhone 17 por el iPhone 18 Pro? Estas son las mejoras que realmente importan