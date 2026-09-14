Apple inició el La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.La actualización incorpora Siri AI, mejoras de rendimiento y nuevas funciones, aunque no todas estarán disponibles en los iPhone compatibles.dAsistema operativo para el iPhone. La actualización incorpora una Siri más avanzada, mejoras de rendimiento y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial.

Una de sus principales novedades es Siri AI, capaz de mantener conversaciones más naturales, responder preguntas utilizando información de internet y ejecutar acciones dentro de aplicaciones. También puede localizar datos en correos, mensajes y fotografías, aunque inicialmente se encuentra disponible en inglés.

iOS 27 incluye, además, nuevas funciones de edición de imágenes, ajustes en el diseño Liquid Glass y mejoras de velocidad. Según Apple, las aplicaciones pueden abrir hasta un 30% más rápido, mientras que las tiransferencias mediante AirDrop pueden ser hasta un 80% más veloces.

La actualización es compatible con los iPhone 11 y modelos posteriores, así como con el iPhone SE de segunda generación en adelante. Sin embargo, Siri AI y otras funciones de Apple Intelligence requieren un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o un equipo más reciente.

Para instalar iOS 27, el usuario debe ingresar a Ajustes, seleccionar General y luego pulsar Actualización de software. Antes de comenzar, se recomienda realizar una copia de seguridad, conectarse a una red wifi y disponer de suficiente batería y espacio libre.

La descarga se está habilitando de manera progresiva, por lo que podría tardar algunos minutos u horas en aparecer en todos los dispositivos compatibles.