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Resumen

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La medida, que entra en vigor en noviembre, imita a otras similares en Brasil y Chile. Países como Colombia, Paraguay y Perú también tienen algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las aulas de clase. (Foto de ANP MAG / ANP vía AFP)
La medida, que entra en vigor en noviembre, imita a otras similares en Brasil y Chile. Países como Colombia, Paraguay y Perú también tienen algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las aulas de clase. (Foto de ANP MAG / ANP vía AFP)
/ Agencia AFP
Por Agencia AFP

México anunció el lunes restricciones al uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, una medida que busca reducir distracciones en el aula y limitar el impacto de las pantallas en los alumnos.

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