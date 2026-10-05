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Parte de una tumba de Dyer, tercer faraón de la dinastía I del Periodo Dinástico Arcaico Temprano de Egipto. Una re-evaluación de una muestra de cráneos del yacimiento, utilizando métodos forenses modernos, ha demostrado que al menos el 39 por ciento de estos individuos podrían haber sido asesinados deliberadamente con golpes en la cabeza.
Parte de una tumba de Dyer, tercer faraón de la dinastía I del Periodo Dinástico Arcaico Temprano de Egipto. Una re-evaluación de una muestra de cráneos del yacimiento, utilizando métodos forenses modernos, ha demostrado que al menos el 39 por ciento de estos individuos podrían haber sido asesinados deliberadamente con golpes en la cabeza.
/ Instituto Arqueológico Alemán
Por Agencia EFE

Recientes análisis forenses realizados con métodos modernos para estudiar cráneos de la Primera Dinastía en Abidos (Egipto) han revelado la existencia de sacrificios humanos vinculados a la realeza.

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