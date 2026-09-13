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Resumen

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Barack Obama. (Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES)
Barack Obama. (Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES)
Por Agencia EFE

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) pidió a los líderes de su partido que regular la inteligencia artificial (IA) sea un tema central en las campañas de los demócratas para las próximas elecciones legislativas y las presidenciales, según reportaron este domingo medios de EE.UU.

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