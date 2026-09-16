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Resumen

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La IA viene cubriendo puestos de trabajo en donde había una mayoría de mujeres. (Foto referencial: magnific.com)
La IA viene cubriendo puestos de trabajo en donde había una mayoría de mujeres. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

El auge de la inteligencia artificial (IA) podría acentuar las desigualdades de género en el mercado laboral, advirtieron el miércoles responsables del Foro Económico Mundial (WEF) y de LinkedIn en Londres.

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