MediaTek ha presentado su nuevo procesador Dimensity 9600 Pro, que dirige a ‘smarthones’ de gama premium por las mejoras de potencia, eficiencia y ejecución inteligencia artificial que introduce con el nodo de 2 nanómetros.

Dimensity 9600 Pro está fabricado con un proceso de 2 nanómetros y consta de una CPU de ocho núcleos de gran tamaño, en una configuración de dos núcleos C2-Ultra a 4,55 GHz, tres C2-Pro de gran tamaño a 4,35 GHz y tres C2-Pro a 3,1 GHz.

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En conjunto, esta CPU mejora el rendimiento de un sólo núcleo en un 17 por ciento respecto de su predecesor y el rendimiento multinúcleo en un 15 por ciento. Además, la GPU G2-Ultra NX mejora el rendimiento en un 27 por ciento y la eficiencia energética en un 24 por ciento, como informa en un comunicado.

La GPU, además, incorpora una nueva arquitectura de gráficos neuronales para ofrecer una experiencia de juego optimizada que se sienta fluida, inmersiva y de alta resolución. Mejora también el rendimiento del trazado de rayos en un 18 por ciento.

MediaTek ha destacado el rendimiento de este chip en IA gracias a una arquitectura nativa basada en dos NPU, de los cuales uno está diseñado para reducir el consumo energético en un 40 por ciento cuando la IA está activa y otro admite modelos de hasta 30.000 millones de parámetros en el dispositivo, además de incrementar el rendimiento precarga en un 51 por ciento. Un motor de IA Agentic habilita las capacidades de agente en el dispositivo móvil.

Para la aplicación de la IA al apartado fotográfico, incorpora un procesador de imagen Imagiq 1290 y la arquitectura Dimensity AI Imaging Fusion, combina las capacidades del ISP y la NPU para ofrecer fotografía computacional y creación de contenido avanzadas.

Con el apoyo de la NPU, este procesador habilita la captura en movimiento a 60 fotogramas por segundo y el vídeo a cámara ultralenta de salida directa nativa 4K240.

Se espera los primeros ‘smartphones’ equipados con el procesador Dimensity 9600 Pro lleguen al mercado en el tercer trimestre del año. OPPO ya ha confirmado que uno de los primero en usarlo será el Find X10 Pro Max.

Por otra parte, MediaTek ha presentado también Dimensity 9600M, con el que amplía la disponibilidad de las características de gama alta al habilitarlas en dispositivos de gama media. Destaca las mejoras en rendimiento y eficiencia energética y en el empleo de la IA para para el procesamiento de imágenes, juegos y rendimiento diario.