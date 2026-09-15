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Resumen

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Procesador para móvil Dimensity 9600 Pro.
Procesador para móvil Dimensity 9600 Pro.
/ MEDIATEK
Por Agencia Europa Press

MediaTek ha presentado su nuevo procesador Dimensity 9600 Pro, que dirige a ‘smarthones’ de gama premium por las mejoras de potencia, eficiencia y ejecución inteligencia artificial que introduce con el nodo de 2 nanómetros.

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