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Resumen

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El científico informático canadiense Yoshua Bengio, copresidente y director científico de LawZero, y fundador y asesor científico del Instituto Mila, habla durante el segundo día de la conferencia "ALL IN 2026" en el Palacio de Congresos de Montreal, en Montreal, Quebec, Canadá, el 17 de septiembre de 2026. (Foto de ANDREJ IVANOV / AFP)
El científico informático canadiense Yoshua Bengio, copresidente y director científico de LawZero, y fundador y asesor científico del Instituto Mila, habla durante el segundo día de la conferencia "ALL IN 2026" en el Palacio de Congresos de Montreal, en Montreal, Quebec, Canadá, el 17 de septiembre de 2026. (Foto de ANDREJ IVANOV / AFP)
/ ANDREJ IVANOV
Por Agencia AFP

Unos 225 especialistas en inteligencia artificial y ciberseguridad, entre ellos el canadiense Yoshua Bengio, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, pidieron el martes “cambios inmediatos” en el desarrollo y despliegue de esta tecnología para evitar incidentes de seguridad.

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