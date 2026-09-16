Alfonso Vásquez obtuvo medalla de bronce en concurso de inteligencia artificial. (Foto: Difusión)
Alfonso Vásquez obtuvo medalla de bronce en concurso de inteligencia artificial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Perú también puede ser protagonista en la inteligencia artificial. Un estudiante peruano obtuvo medalla en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), la primera que se obtiene en este tipo de evento, que se realizó en Astana, Kazajistán.

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