Perú también puede ser protagonista en la inteligencia artificial. Un estudiante peruano obtuvo medalla en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), la primera que se obtiene en este tipo de evento, que se realizó en Astana, Kazajistán.

Alfonso Vásquez es alumno de quinto de secundaria del colegio Hiram Bingham y consiguió el bronce en la edición 2026 de este concurso. Además, la delegación peruana consiguió, además, dos menciones honoríficas.

El estudiante llegó a la competencia después de ocupar el primer lugar en la Olimpiada Peruana de Inteligencia Artificial (OPEIA), convocada por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) como proceso de selección de los escolares.

“La obtención de la primera medalla en la competencia es un logro histórico que nos llena de un profundo orgullo”, dijo Eric Biagioli, director de Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos de UTEC.

Creada en 2024, la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial reúne a estudiantes de secundaria de distintos países para evaluar conocimientos de programación e inteligencia artificial.

Durante dos jornadas, los participantes deben resolver tres preguntas en seis horas por día, para lo cual necesitan comprender cada problema, plantear alternativas de solución y considerar restricciones de tiempo y memoria.

Los desafíos incluyen conocimientos sobre arquitecturas y entrenamiento de modelos y fine tuning, proceso mediante el cual un modelo previamente entrenado se ajusta para realizar tareas específicas.

“La misión de esta competencia es ambiciosa, y va más allá de este gran logro obtenido. Nos proponemos que todos los alumnos de escuelas secundarias de Perú tengan oportunidad y disponibilidad de materiales para participar y competir”, agregó Biagioli, para que resultados así se repitan.