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Resumen

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Imagen generada con inteligencia artificial.
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Por Omar Florez

En 1797, Goethe escribió el poema en el que un aprendiz de brujo encanta una escoba para que cargue agua mientras su maestro está ausente. La escoba obedece y empieza a trabajar sin descanso. El problema aparece cuando el aprendiz descubre que conoce la fórmula para ponerla en movimiento, pero no para detenerla.

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