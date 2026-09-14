Blizzard reveló algunas sorpresas en su conferencia anual BlizCon 2026, que comenzó el pasado fin de semana, entre ellas el anuncio de “Diablo V” y un nuevo juego en el universo de “Starcraft” para 2030.

El diablo está en los detalles

Del nuevo “Diablo V” se sabe poco, aunque se ha adelantado que estará ambientado 100 años después de la cuarta entrega de la saga, en un mundo dominado por el Señor del Terror que le da nombre a la saga y quien, fuera de la aparición en algunos eventos menores, estuvo casi completamente ausente de la historia del último juego y sus expansiones. El juego está programado para salir en la primavera boreal del 2029, equivalente al segundo trimestre de ese año.

Es una verdadera sorpresa que anuncien el juego tan pronto, tomando en cuenta que “Diablo IV” salió hace solo tres años, mientra que la espera entre los juegos suele ser de al menos una década (12 años entre Diablo II y III, 11 entre Diablo III y IV).

Para paliar la espera, Blizzard ha anunciado la quinta temporada de “Diablo IV” en la que aparecerá nuevamente el Señor del Terror y una nueva clase para la primera mitad de 2027, la Amazona.

Guerra entre las estrellas

“Star Craft” es un proyecto más curioso, al abandonar los juegos de estrategia por el que se conoce a la franquicia para pasar a un FPS de mundo abierto, al parecer como un simple Marino Espacial del Dominio Terran, una facción antagonista en anteriores títulos.

Esta premisa es introducida por un avance donde si bien no se muestra ni una pizca de jugabilidad, nos introduce a la realidad de un simple esbirro en un gobierno totalitario (en el espacio), criado en ilusiones y enviado a morir ante una horda de alienígenas (en este caso Zergs).

Entrevistas posteriores indican que el juego será primariamente de un solo jugador y este tendrá un comienzo, inicio y final, algo bueno de escuchar si los últimos años de juegos como servicio nos han enseñado.

“Puedes recorrer y explorar un mundo abierto lleno de contenido, pero nuestra historia tiene un final definitivo. Imagínalo como si compraras un juego independiente en caja, lo jugaras y vivieras su historia”, indicó Dan Hay, director creativo del proyecto. “Esperamos que los jugadores lo disfruten, les encante y regresen con nosotros más adelante. Como mínimo, lo que estamos creando en este momento no es un juego de temporada.”

Cabe señalar que es la primera vez que Blizzard intenta realizar un juego de disparos dentro de este universo, y en 2002 anunció “Star Craft: Ghost”, un juego de disparos en tercera persona para PlayStation 2, Xbox y GameCube que famosamente nunca terminó por ver la luz del día. Esperemos que en esta ocasión tengan más suerte.

No fueron las únicas novedades del evento, en el que realizaron un acto de resurrección para su olvidado MOBA “Heroes of the Storm” al añadir a Xal’atah, villana de las últimas expansiones de World of Warcraft, a su elenco, el primer héroe en ser incluido en seis años.

Y hablando de “Warcraft”, hubo varias noticias relacionadas a esa franquicia. Primero fueron las ya esperados avances de la siguiente expansión de “World of Warcraft” titulada “The Last Titan”, a salir en 2027.

El juego de cartas “Heartstone” también mostró una expansión titulada “El auge del Imperio Negro”, a salir el 20 de octubre, mientras que “Warcraft III Reforged” recibirá una nueva campaña, la primera en 23 años, centrada en la facción de los muertos vivientes Forsaken, liderada por Sylvanas Windrunner.

Por último, anunciaron “World of Warcraft: Forever”, una versión del MMO similar al “World of Warcraft Classic” que prometen permitirá explorar Azeroth de una manera novedosa, con nuevas zonas, misiones y más. Estará disponible a partir del 4 de noviembre.