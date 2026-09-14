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El nuevo "Starcraft" te pondrá en la perspectiva de un simple soldado del Dominio Terran.
El nuevo "Starcraft" te pondrá en la perspectiva de un simple soldado del Dominio Terran.
/ Blizzard
Por Juan Luis Del Campo

Blizzard reveló algunas sorpresas en su conferencia anual BlizCon 2026, que comenzó el pasado fin de semana, entre ellas el anuncio de “Diablo V” y un nuevo juego en el universo de “Starcraft” para 2030.

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